Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летнюю жительницу Барнаула ночью ударили по голове и украли сумку, в которой было водительское удостоверение, банковские карты и 3 тыс. рублей. О случившемся женщина сообщила в полицию, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Всем дежурившим нарядам незамедлительно была передана ориентировка на злоумышленника. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали злоумышленника – ранее судимого барнаульца 1989 года рождения, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого досмотрели. У него изъяли похищенное имущество и вернули его потерпевшей. На данный момент возбуждено уголовное по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».