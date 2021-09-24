В Барнауле автомобиль сбил ребенка, который переходил дорогу на красный свет

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утром 24 сентября в районе дома № 149 по улице Антона Петрова автомобиль ВАЗ сбил мальчика, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает МВД региона.

– Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, мальчика 2011 года рождения, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.