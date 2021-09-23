Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании получит нового руководителя

Известно, что Ткачев выиграл на выборах, которые прошли 17-19 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Фракцию КПРФ в Алтайском краевом Законодательном Собрании возглавит Александр Ткачев. Как сообщает «Толк», информацию уже подтвердила глава алтайских коммунистов Мария Прусакова.

Известно, что Ткачев выиграл на выборах, которые прошли 17-19 сентября. Мужчине 45 лет, и он уже много лет состоит в партии, проживает в Барнауле.

Ранее Мария Прусакова рассказывала, что у крайкома не будет проблем с подбором руководителя фракции. Она отмечала, что в крае есть успешные молодые политики.