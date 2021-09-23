Еще 23 пациента с ковидом скончались в Алтайском крае

Общее число умерших составляет 5267 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще 23 летальных исхода пациентов с коронавирусом. Как сообщает краевой оперштаб, всего с начала пандемии подтверждено 5267 смертельных случаев.

Общая статистика по заболеваемости ковидом на 23 сентября выглядит следующим образом:

- 75925 заболевших;

- 58860 выздоровевших;

- 5267 умерших: 4059 – от ковида, 1208 – по иным причинам;

- 2614 человек с коронавирусом и 348 больных пневмонией лечатся в ковидариях;

- 518 человек находятся в тяжелом состоянии, 208 из них подключены к ИВЛ;

- 21 бессимптомник и 297 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому;

- 41738 житель края сделал первую прививку от новой инфекции, 630 371 человек привит полностью; 3 869 – ревакцинировались.