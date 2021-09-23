Два трамвая временно изменят свой маршрут в Барнауле

Речь идет о маршрутах №4 и №5 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле временно изменится движение двух трамвайных маршрутов. Речь идет о трамваях №4 и №5, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 22:00 24 сентября до 05:00 27 сентября трамваи под этими номерами не будут двигаться по обоим направлениям улицы Анатолия на участке от улицы Челюскинцев до станции «Депо №1». Там будут проходить ремонтные работы.

Движение трамваев №4 и №5 на время ремонта будет изменено:

- №4: поселок Восточный – проспект Красноармейский – площадь Свободы;

- №5: без захода на станцию «Депо №1».