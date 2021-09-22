В Барнауле молодой человек украл из магазина джемпер и брюки

Задержанный молодой человек признался в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 24-летнего мужчину, который открыто похитил из магазина джемпер и брюки стоимостью около 7 тысяч рублей. О происшествии сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Как было установлено, молодой человек зашел в магазин и направился в отдел, где была представлена одежда одного из спортивных брендов. Взяв товар, подозреваемый поспешил покинуть торговый зал, несмотря на окрики продавцов, – рассказали в ведомстве.

Задержанный молодой человек признался в содеянном и рассказал, что похищенную одежду планировал продать.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».