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Происшествия22 сентября 2021 15:01

В Барнауле молодой человек украл из магазина джемпер и брюки

Возбуждено уголовное дело
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Задержанный молодой человек признался в содеянном

Задержанный молодой человек признался в содеянном

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 24-летнего мужчину, который открыто похитил из магазина джемпер и брюки стоимостью около 7 тысяч рублей. О происшествии сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Как было установлено, молодой человек зашел в магазин и направился в отдел, где была представлена одежда одного из спортивных брендов. Взяв товар, подозреваемый поспешил покинуть торговый зал, несмотря на окрики продавцов, – рассказали в ведомстве.

Задержанный молодой человек признался в содеянном и рассказал, что похищенную одежду планировал продать.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж».