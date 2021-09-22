В Алтайском медуниверситете назначили нового ректора

Ирина Шереметьева руководила вузом еще с конца мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском медицинском университете назначили нового ректора. Должность официально заняла Ирина Шереметьева, сообщает «Толк». , которая до этого занимала эту должность с приставкой и.о

– Ректором Алтайского государственного медицинского университета официально стала Ирина Шереметьева, которая до этого занимала эту должность с приставкой и.о., – отмечает «Толк».

Ирина Шереметьева руководила вузом еще с конца мая, но официальное назначение прошло только сейчас. Она является врачом-психиатром высшей категории, доктором медицинских наук и профессором.