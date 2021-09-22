Министр спорта Алтайского края Перфильев опроверг информацию об отставке

Алексей Перфильев Фото: Анна СЕМИНА

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев опроверг информацию о своем уходе с должности и переезде в Москву. Как заявил чиновник «Толку», он не собирается в скором времени менять работу покидать регион.

«Я всегда с губернатором [Виктором Томенко] в одной команде. Слухи о повышении недостоверны», – рассказал Перфильев изданию.

Напомним, ранее «Банкфакс» сообщил, что отставка министра Перфильева, предположительно, планируется на конец 2021 - начало 2022 года. По данным инсайдеров издания, кресло чиновника может заменить экс-глава алтайского отделения ЛДПР Андрей Щукин.