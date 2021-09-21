Смена министра спорта может произойти в Алтайском крае

Андрей Щукин Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в который раз прошли слухи о возможном уходе нынешнего министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева и вот опять. При этом называется конкретный преемник, пишет «Банкфакс».

- По сведениям инсайдеров, наконец стало известно о возможных сроках грядущей отставки главы Минспорта. При этом, по версии собеседников, Перфильеву могут готовить неожиданную для многих замену, - пишет издание.

Речь идет о бывшем главе реготделения ЛДПР Андрее Щукине. В свое время он ушел из партии и стал членом «Единой России». Кроме того, на своем посту он курировал спорт и многим запомнился своими эксцентричными выходками, в частности, он появлялся на официальных мероприятиях в валенках.

Инсайдеры полагают, что официально о смене руководства минспорта могут заговорить в конце этого года или в начале следующего.