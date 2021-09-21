На Алтае мужчина из-за обиды заживо сжег знакомого

Погибший поплатился за то, что оскорбил мать своего убийцы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 39-летнего мужчину обвиняют в том, что он заживо пытался сжечь своего знакомого, на которого сильно обиделся. Подробности сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла в канун нового 2021 года в одном из сел Михайловского района.

- Обвиняемый распивал спиртное со своим 56-летним знакомым, который словесно обидел его мать, - рассказывают о мотиве преступления в СУСКе.

Обиженный мужчина накинулся на собутыльника. Весь вечер он избивал его по лицу, а потом обил бензином и поджег. Сбить пламя смог случайно зашедший в дом односельчанин. При этом обвиняемый не давал ему вызвать «скорую», так как боялся, что его привлекут к ответственности. И совершенно не зря. Спустя непродолжительное время потерпевший, получивший более 50% ожогов тела, скончался.

Обвиняемый спрятал тело в кладовку, а сам сбежал в другой город, где в январе был задержан. Его деяния отнесли к статье уголовного кодекса «Убийство». Свою вину он так и не признал. Настаивал на версии, что убийца не он, а главный свидетель. Однако следствие уверено в обратном. В настоящее время селянин ожидает суд.