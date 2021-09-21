В Барнауле трамвай сошел с рельсов после столкновения с легковушкой

ДТП возле "АШАНа"(фото: скриншот страницы https://vk.com/incident22)

Во вторник, 21 сентября, в Барнауле, рядом с торговым центром «Ашан» произошло ДТП с трамваем и легковушкой. От удара состав даже сошел с рельсов, рассказывают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- Удар был такой силы, что трамвай слетел с рельсов. Движение трамваев заблокировано, - рассказала участницы сообщества Ольга.

Как позже подтвердили в ГИБДД, по предварительной информации воитель Renault LOGAN не уступил дорогу трамваю маршрута №10, пользующегося преимуществом, и врезался в вагон. Как раз в результате удара состав сошел с рельсов. Предполагаемый виновник не установлен. Он сбежал с места ДТП.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка и розыскные мероприятия. Пострадавших в результате ДТП нет.