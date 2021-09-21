Жительница Барнаула заказала торт «Моргенштерн»

Торт Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В последнее время в частных домашних кондитерских стало модным заказывать тематические сладости и выпечки. Так жительница Барнаула Марина решила сделать сюрприз в виде торта «Моргенштерн».

- Я заказала торт для друга своей дочери-студентки. У него был юбилей - 20 лет. Решила порадовать его подарком, - рассказала «Комсомолке» Марина. – Он хоть и будущий медик, но я решила пойти иным путем: узнала, что он любит Моргенштерна и заказала у кондитера торт с изображением исполнителя. Виновник торжества был приятно удивлен!

Торт Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сам торт был с начинкой «молочный ломтик». Она представляет собой шоколадные коржи с прослойкой из суфле. Довольно легкое угощение, но при этом необычайно нежное. Сверху торт был украшен леденцами с пожеланиями, плитками шоколада и россыпью маленьких шариков.

- Самого Моргенштерна из мастики мы еще не попробовали, но торт нам очень понравился, - добавляет собеседница.