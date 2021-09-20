На мосту через Пивоварку в Барнауле организуют реверсивное движение

К 30 октября подрядчик должен завершить работы на объекте Фото: Анна СЕМИНА

Со вторника, 21 сентября, в Барнауле изменят схему проезда по мосту через Пивоварку – движение станет реверсивным. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- С 21 сентября в Барнауле начнется ремонт деформационных швов на мосту через р.Пивоварка (по улице Кутузова от дома №1 до ул.Гоголя), - говорится в обосновании.

По данным профильного комитета, контракт с подрядчиком действует до 30 октября, соответственно, к этой дате все должно быть завершено. Но дорожники намерены сдать объект раньше. Как минимум, через месяц.

Напомним, 18 сентября было открыто движение по мосту через Пивоварку на улице Матросова.