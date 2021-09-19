Бийчанин рассчитался за покупки банковской картой стоматолога

Мужчину задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские задержали мужчину, который рассчитался в магазине чужой банковской картой, пишет региональное управление МВД.

– 38-летнему стоматологу из Бийска начали приходить сообщения о списании денег. При этом мужчина никаких покупок не совершал. Оказалось, что он потерял свою банковскую карточку, пока заправлял машину, – отметили в ведомстве.

Карту нашел местный житель и оплатил покупки. Вскоре сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Приобский» установили личность подозреваемого и задержали его. 38-летний мужчина признался в содеянном.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Мужчину оставили под подпиской о невыезде.