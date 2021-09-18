Инфляция в Алтайском крае обгоняет сибирскую и российскую

Что касается непродовольственных товаров, на них цены выросли на 11,18% Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам августа рост цен в Алтайском крае ускорился на 0,81%, а в год до 8,55%, сообщает Центробанк. Это выше, чем в среднем по Сибири и по России.

- Влияние на ускорение инфляции в крае оказало продолжающееся расширение потребительского спроса в условиях давления со стороны издержек производителей и поставщиков, - говорится в источнике.

Так, стали в регионе стали расти цены на картофель, капусту и лук. Предприятия животноводства исключили увеличение затрат на корма, импортные ветеринарные препараты и оборудование из-за ослабления рубля и увеличения стоимости металлов. Это повлекло за собой повышение цен на свинину и курицу. Что касается непродовольственных товаров, на них цены выросли на 11,18%. Это произошло из-за увеличения спроса при дефиците предложения.

И потому позволило производителям включать в стоимость товаров возросшие затраты, в том числе из-за нехватки электронных комплектующих, нарушения логистических связей и роста мировых цен на металлы. В августе подорожали импортные легковые автомобили, смартфоны и бытовая техника.