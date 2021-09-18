Барнаульские площади появились в популярной игре

Команда TeamCIS «повторяет» объекты России и стран СНГ в Minecraft благодаря проекту «BuildTheEarth»
Фото: Олег УКЛАДОВ
В игре Minecraft появилась точная копия площадей барнаульских площадей Ветеранов, Октября и Советов, сообщают в паблике «TeamCIS»
- Сейчас можно зайти на сервер и посетить все, что уже построено, - уточняют создатели в комментариях к посту.
Отстроил объекты игрок под ником 1olkek. Оригинальная архитектура и расположения зданий переданы с картографической точностью. Работа геймера признана лучшей из всех, что были сделаны в августе.
Команда «TeamCIS» «повторяет» объекты России и стран СНГ в Minecraft благодаря проекту «BuildTheEarth». Его итогом станет воссоздание всех зданий и достопримечательностей планеты Земля в игре на карте мира.