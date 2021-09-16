Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2021 12:37

Барнаульские полицейские получили сообщение о минировании

Зломышленник сообщил, что собирается взорвать банк в Санкт-Петербурге
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники УМВД в Барнауле связались с петербургскими коллегами

Сотрудники УМВД в Барнауле связались с петербургскими коллегами

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские полицейские получили анонимное сообщение о взрыве. Зломышленники якобы собирались взорвать банк в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

– 14 сентября с петербургской полицией связались коллеги из УМВД в Барнауле и передали информацию об анонимном звонке. Звонивший заявил, что готовится взорвать банк, - пишет издание.

Злоумышленник сказал, что планирует подорвать финансовую организацию в Дегтярном переулке, 11, вход в которую находится напротив «Невской ратуши»

В администрации изданию сообщили, что на данный момент сообщение отрабатывается профильными службами.