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Происшествия16 сентября 2021 10:25

Барнаулец угрожал убить продавца киоска из-за просьбы убрать кофейный стаканчик

Он накинулся на женщину и начал ее душить
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Мужчине назначено наказание в виде 200 часов исправительных работ

Мужчине назначено наказание в виде 200 часов исправительных работ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула признали виновным в угрозе убийством. Мужчина напал на женщину, которая сделала ему замечание. О происшествии рассказала «Комсомольской правде» сообщила помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина.

– Мужчина проводил мимо торгового киоска, расположенного по адресу г. Барнаула, пр. Космонавтов, 59, и бросил стаканчик из-под кофе на торговый прилавок. Продавец киоска сделала ему замечание и попросила отнести стаканчик в мусорку, – рассказала Юлия Чиндяскина.

В ответ на замечание мужчина набросился на продавца, схватил ее за шею, стал душить ее и угрожать убийством. На помощь женщине подбежали другие продавцы, и ей удалось вырваться.

Мужчину осудили по статье 119 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 200 часов исправительных работ.