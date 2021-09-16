Из-за военных колонн водители встали 10-километровую пробку на выезде из Барнаула

Водители простояли в пробке больше 1,5 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня утром, 16 сентября на выезде из Барнаула водители встали в 10-километровую пробку. Об этом сообщают в паблике «Barnaul22».

– На трассе в сторону Новоалтайска дичь какая-то, все стоит? – сообщили водители

По информации краевой Госавтоинспекции, до 12:00 на автодороге «Бобровка – Фирсово – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи» было перекрыто движение из-за движения военных колонн. В комментариях автовладельцы писали, что простояли в пробке более 1,5 часов.