Алтайскую крановщицу будут судить из-за смерти рабочего

ЧП произошло в апреле Фото: Олег УКЛАДОВ

Крановщицу из Рубцовска будут судить по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть коллеги. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в апреле 2021 года при разгрузке ковша с металла на платформу железнодорожного полувагона в одной из компаний Рубцовска работника зажало между бортом вагона и ковшом крана, в результате чего мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, – отметили в ведомстве.

Там считают, что мужчина погиб из-за того, что крановщица нарушила правила безопасности при ведении разгрузочно-погрузочных работ. По данным Следкома, женщина начала работу без сигнала стропальщика, а также предварительно не убедилась в отсутствии коллеги в зоне работы крана и перемещения груза.

Уголовное дело направили в суд.