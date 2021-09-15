Почти за 18 млн рублей продают трехкомнатную квартиру в Барнауле

Квартиру продают вместе с мебелью и техникой
Фото: Константин Санталов
В Барнауле трехкомнатную квартиру площадью 132 квадратных метра продают за 17,9 млн рублей. Объявление разместили на сайте «Циан».
– Квартира находится в закрытом охраняемом поселке, в подъезде консьерж. Видеонаблюдение по всей территории поселка. Экологичный район, отдалено от дороги - ближе к лесу. Кондиционер, водонагреватель, полы теплые, дополнительно установлены электрические подогревы полов на лоджиях, в ванне, – пишет продавец.
Он добавил, что также есть сауна. Квартиру продают за 17,9 млн рублей вместе с мебелью и техникой.