Почти за 18 млн рублей продают трехкомнатную квартиру в Барнауле

Квартиру продают вместе с мебелью и техникой Фото: Константин Санталов

В Барнауле трехкомнатную квартиру площадью 132 квадратных метра продают за 17,9 млн рублей. Объявление разместили на сайте «Циан».

– Квартира находится в закрытом охраняемом поселке, в подъезде консьерж. Видеонаблюдение по всей территории поселка. Экологичный район, отдалено от дороги - ближе к лесу. Кондиционер, водонагреватель, полы теплые, дополнительно установлены электрические подогревы полов на лоджиях, в ванне, – пишет продавец.

Он добавил, что также есть сауна. Квартиру продают за 17,9 млн рублей вместе с мебелью и техникой.