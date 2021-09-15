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Общество15 сентября 2021 15:59

Почти за 18 млн рублей продают трехкомнатную квартиру в Барнауле

Ее площадь – 132 «квадрата»
Герман Архаров
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Квартиру продают вместе с мебелью и техникой

Квартиру продают вместе с мебелью и техникой

Фото: Константин Санталов

В Барнауле трехкомнатную квартиру площадью 132 квадратных метра продают за 17,9 млн рублей. Объявление разместили на сайте «Циан».

– Квартира находится в закрытом охраняемом поселке, в подъезде консьерж. Видеонаблюдение по всей территории поселка. Экологичный район, отдалено от дороги - ближе к лесу. Кондиционер, водонагреватель, полы теплые, дополнительно установлены электрические подогревы полов на лоджиях, в ванне, – пишет продавец.

Он добавил, что также есть сауна. Квартиру продают за 17,9 млн рублей вместе с мебелью и техникой.