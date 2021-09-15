Более 12,5 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды

Воды не будет в десятках домов Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 16 сентября, отключат горячую воду у части жителей Железнодорожного и Индустриального районов Барнаула. Об этом сообщает СГК.

– С 12 до полуночи воды не будет в 61 многоквартирном доме, семи частных домах, детском саду, школе и двух медучреждениях Железнодорожного района. Специалисты будут устранять повреждение на тепловой сети диаметром 500 мм в районе проспекта Ленина, 61, – сообщили энергетики.

Они добавил, что почти две недели назад там уже работала аварийная бригада. При запуске воды после устранения повреждения далее по теплотрассе образовался свищ. Сейчас он начал расходиться, поэтому и нужен ремонт.

В Индустриальном районе воды не будет с 9 утра 16 сентября до 12 часов 18 сентября. Ее отключат в в 29 многоквартирных и 15 частных домах, а также школе. Отключение требуется из-за большого объема работ. Там заменят теплосеть и запорную арматуру в тепловой камере.