Серьезный пожар в Барнауле: загорелся трансформатор на территории комбината

На месте работают спасатели Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером 15 сентября произошел серьезный пожар – на территории Алтайского шинного комбинате на проспекте Космонавтов загорелся трансформатор. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» сообщили в региональном управлении МЧС.

– Произошел розлив, разгерметизация емкости с трансформаторным маслом. Площадь пожара около 100 квадратных метров. Пострадавших нет. Работа на месте происшествия продолжается, – отметили спасатели.

Барнаульцы сообщают, что в некоторых домах отключили электричество. На снимках с места происшествия видно, что в небо поднимаются клубы черного дыма.