Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 сентября 2021 составляет 5065

За минувшие сутки умерли 22 человека с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 15 сентября скончались 5065 человек с коронавирусом, в том числе 3887 случаев от COVID-19, 1178 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 22 человека с коронаврусом. 20 скончались из-за COVID-19, два по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 74011, в том числе 5266 детей.

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 46185 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 74011 заболевших: 16785– у больных внебольничной пневмонией, 48627 – у заболевших ОРВИ, в 8599 случаях – бессимптомное течение.