Работодатели Алтайского края могут возместить затраты на антиковидные меры

Финансирование соцстраха можно получить на тестирование работников, покупку масок и других СИЗ, антисептиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайским работодателям возместят затраты на антиковидные меры. Средства можно будет получить из регионального отделения Фонда социального страхования, сообщает пресс-служба мэрии.

– Минтруд России утвердил новые правила участия работодателей в программе Фонда социального страхования РФ «Финансирование предупредительных мер на проведение мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Финансирование соцстраха можно получить на тестирование работников, покупку масок и других СИЗ, антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактные термометры и др.

Срок подачи заявление – до 1 октября.