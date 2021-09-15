Работодатели Алтайского края могут возместить затраты на антиковидные меры

Финансирование соцстраха можно получить на тестирование работников, покупку масок и других СИЗ, антисептиков
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайским работодателям возместят затраты на антиковидные меры. Средства можно будет получить из регионального отделения Фонда социального страхования, сообщает пресс-служба мэрии.
– Минтруд России утвердил новые правила участия работодателей в программе Фонда социального страхования РФ «Финансирование предупредительных мер на проведение мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний», – рассказали в пресс-службе городской администрации.
Финансирование соцстраха можно получить на тестирование работников, покупку масок и других СИЗ, антисептиков, устройств для дезинфекции и обработки помещений и поверхностей, бесконтактные термометры и др.
Срок подачи заявление – до 1 октября.