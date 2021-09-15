Жители Камня-на-Оби возмутились отменой автобусных рейсов в Барнаул и Новосибирск

По словам горожан, в Барнаул можно попасть только с частным извозом Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Камня-на-Оби пожаловались на отсутствие автобусов в Барнаул и Новосибирск. О проблеме рассказала на сайте газеты «Каменские известия».

– В нашем городе возникла большая проблема уехать в г. Барнаул и в г. Новосибирск. В Барнаул вообще нет рейсов общественного транспорта, а в Новосибирск остался один рейс утренний. Студенты, пожилые люди в больницу не могут уехать, – написала горожанка.

По словам женщины, билеты в Новосибирск разбирают за неделю до отправления, а в Барнаул можно попасть только с частным извозом.

Ситуацию прокомментировал директор Каменского ПАТП Сергей Кузнецов. Он сказал, что в 2019 году междугородние рейсы сократили, так как они приносили предприятию убытки в размере 8 млн рублей. По его словам, через Камень-на-Оби ходит достаточно автобусов. В Новосибирск ежедневно ходят автобусы в 10.00 (Каменское ПАТП), 13.00, 15.30 и 16.40. В Барнаул можно уехать в 8.20, 13.00, 15.30, 16.40. Кузнецов отметил, что на Барнаул предприятие возобновит собственный рейс, когда получит новый автобус.