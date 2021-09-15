Власти ответили на сообщения о нехватке мест в барнаульской школе №102

Школа находится в 700 метрах от некоторых домов Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти ответили отказом на просьбы жителей квартала 1051 Барнаула о строительстве школы. Об этом местные жители написали на странице «Черное и Белое Барнаул» в Instagram.

– В нашем квартале активно строятся жилые дома, заселяются молодые семьи, рождаются дети, которым в будущем нужно будет идти в школы. Но нашем квартале есть детский сад и нет ни одной школы, – сказано в коллективном обращении горожан.

Барнаульцы добавили, что до ближайшей школы №102 детям приходится преодолевать сложный путь, переходит оживленную дорогу. По словам местных жителей, само учреждение якобы не может принять не всех желающих. Они также рассказали, что несть проект нового здания школы, который разработали несколько лет назад.

В ответ на это администрации сообщили, что в школе №102 нет дефицита мест, а разработанный ранее проект образовательного учреждения нуждается в корректировке. Пока выделение средств на эти цели не предусмотрено.