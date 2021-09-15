Отопительный сезон стартует в Бийске 20 сентября

Власти напомнили, что бийчане вправе перенести сроки начала отопительного сезона Фото: Анна СЕМИНА

В этом году отопительный сезон в Бийске начнется 20 сентября. Постановление об этом подписал глава наукограда Александр Студеникин, говорится на сайте города.

– Данная дата обусловлена прогнозным понижением температуры, а также противодействию распространения новой короновирусной инфекции и иных простудных заболеваний, – говорится в постановлении.

Управляющим организациям, ТСЖ и организациям, обслуживающих жилищный фонд Бийска, поручили обеспечить запуск отопления в жилых домах.

Власти напомнили, что бийчане вправе перенести сроки начала отопительного сезона. Для этого нужно провести общее собрание собственников дома и известить о принятом решении свою УК или ТСЖ.