Дни литовской культуры пройдут на Алтае

В Алтайском крае 22–27 сентября пройдут дни литовской культуры. На праздник съедутся представители литовских общин из многих регионов России и Казахстана. Также приедет чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в России Эйтвидас Баярунас, сообщают организаторы мероприятия

«Одной из основных целей организации такого масштабного празднества было наше большое желание создать площадку для молодых представителей литовской культуры из России и Казахстана, познакомить их, дать инициативу новым совместным проектам», – отметила председатель правления Алтайской краевой общественной организации «Общество литовской культуры» Ирина Коричко.

Торжественное открытие состоится в Доме народов Алтайского края 23 сентября в 14 часов. Гостей ждут выступления творческих коллективов края и ансамбля литовского танца «Аушра» и многое другое. Завершится программа конференцией и круглым столом, посвященным 80-летию массовых депортаций литовского народа.

В связи с ограничительными мерами из-за пандемии вход на мероприятие допускается строго по пригласительным билетам. Также обязательно соблюдать масочный режим и дистанционную рассадку в зале.