Житель Алтайского края хотел заработать и потерял 670 тысяч рублей

Мошенников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

37-летний житель Новоалтайска хотел заработать на бирже и потерял 670 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД

– Он нашел в одной из социальных сетей брокерскую контору, предлагавшую быстро заработать деньги, не выходя из дома. Это предложение показалось ему весьма интересным, поэтому мужчина связался с представителями компании, – отметили в ведомстве.

Обговорив условия участия в ставках на бирже, мужчина перечислил 670 тысяч рублей. После этого телефон незнакомцев стал недоступен. Когда житель края понял, что его обманули, то обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».