На Алтае будет работать центр общественного наблюдения за выборами

В режиме реального времени возможно подключиться к любому из избирательных участков Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Следить за тем, как проходит голосование 17-19 сентября в Алтайском крае будут в центре общественного наблюдения за выборами, сообщает пресс-служба правительства региона.

– В режиме реального времени возможно подключиться к любому из избирательных участков Алтайского края, оборудованных видеокамерами. При необходимости можно вернуться к любому фрагменту записи, перемотка предусмотрена, чтобы можно было решать спорные и непредвиденные ситуации, если такие произойдут во время голосования, – отметили в пресс-службе.

Центр расположен в Барнауле и будет работать в круглосуточном режиме. Там также станут обрабатывать информацию и обсуждать вопросы, возникающие на избирательных участках. Кроме наблюдения и контроля за избирательными участками в центре будут рассматривать обращения о нарушениях.