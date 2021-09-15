Следком проводит проверку после сообщений о пьяном хирурге в больнице Бийска

Во время проверки дадут правововую оценка действиям медицинского работника Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае СК проводит проверку по сообщениям СМИ о враче ЦГБ Бийска, который якобы принимал пациента пьяным, пишет ведомство.

– По предварительным данным следствия, в городскую больницу Бийска доставили мужчину, пострадавшего в ДТП. Для оказания первичной медицинской помощи в кабинет зашел врач, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который не смог выполнить свои должностные обязанности надлежащим образом, – отметили в Следкоме края.

Там добавили, что по словам медперсонала, мужчине не прокалывали щеку, как говорится в некоторых сообщениях.

Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в материалах СМИ. Во время проверки дадут правововую оценку действиям медицинского работника на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин).