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Общество15 сентября 2021 7:37

Следком проводит проверку после сообщений о пьяном хирурге в больнице Бийска

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, изложенные в материалах СМИ
Герман Архаров
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Во время проверки дадут правововую оценка действиям медицинского работника

Во время проверки дадут правововую оценка действиям медицинского работника

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае СК проводит проверку по сообщениям СМИ о враче ЦГБ Бийска, который якобы принимал пациента пьяным, пишет ведомство.

– По предварительным данным следствия, в городскую больницу Бийска доставили мужчину, пострадавшего в ДТП. Для оказания первичной медицинской помощи в кабинет зашел врач, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который не смог выполнить свои должностные обязанности надлежащим образом, – отметили в Следкоме края.

Там добавили, что по словам медперсонала, мужчине не прокалывали щеку, как говорится в некоторых сообщениях.

Следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в материалах СМИ. Во время проверки дадут правововую оценку действиям медицинского работника на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин).