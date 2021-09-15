Более 2 млрд рублей потратят на подготовку к зиме в Барнауле

665 млн должны потратить на подготовку объектов водоснабжения и водоотведения Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул готов к предстоящему отопительному сезону на 80%. На эти цели выделили более двух миллиардов рублей. Об этом во время пресс-конференции 14 сентября рассказал замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

– На подготовку к зиме Барнаулу выделили более 2 млрд рублей. Большая часть суммы, 1,3 млрд рублей, предусмотрена ремонтной программой СГК, – подчеркнули на пресс-конференции.

Пашковский отметил, что 665 млн должны потратить на подготовку объектов водоснабжения и водоотведения, а более 60 млн – на подготовку электросетей.