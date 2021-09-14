Барнаульцев приглашают на субботник в парк «Юбилейный»

Субботник начнется в 11 часов Фото: Анна СЕМИНА

Жителей Барнаула приглашают принять участие в экологической акции в парке «Юбилейный». Она пройдет в среду, 15 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

- 15 сентября Барнаул присоединится к Всероссийской экологической акции «Сделаем!». Акция предполагает сбор и переработку собранных отходов, проводится с целью экологического просвещения, продвижения принципов снижения потребления, - рассказывают организаторы.

Жителей краевой столицы приглашают на уборку территории парка «Юбилейный». Причем это будет не просто субботник, а соревнования между индивидуальными участниками и командами (не более шести человек). Волонтерам определят конкретный участок, на котором они будут собирать и сортировать мусор. При этом каких-то временных рамок не будет.

После завершения акции подведут итоги. Начало и сбор добровольцев в 11 часов.