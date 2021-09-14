В Алейске женщина задержана за попытку убийства бывшей свекрови

Бывшая невестка пыталась убить свекровь тремя ножами Фото: Анна СЕМИНА

Правоохранительные органы задержали 38-летнюю жительницу Алейска, которую обвиняют в покушении на убийство бывшей свекрови. Подробности дела рассказывают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Следствие установило, что только в августе женщина вышла на свободу и поселилась в доме бывшей свекрови.

- Вечером 9 сентября во время распития спиртного между бывшими родственницами произошла ссора, - рассказывают в ведомстве.

Казалось бы, повод малозначительный, но «квартирантка» разозлилась не на шутку. Она нанесла хозяйке дома множественные ранения. При этом использовала поочередно три ножа.

К счастью, 70-летнюю пострадавшую с исполосованной грудной клеткой и животом вовремя доставили в больницу, и медики смогли сохранить ей жизнь.

Сейчас обвиняемая снова находится под стражей. Расследование продолжается.