Жители Барнаула жалуются на переполненные автобусы

Проблемы с транспортом начались с наступлением нового учебного года Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула с наступлением осени вновь столкнулись не только с многочасовыми пробками, но и с переполненным транспортом, на котором невозможно уехать в центр из спального района. Об этом он пожаловались в социальных сетях.

- Прошу привлечь внимание властей города Барнаула к проблеме с транспортом в будни в утренние часы. Маршруты 47 и 20 едут переполненными в сторону центра. Зачем нужен маршрут 47, если им могут воспользоваться только жители ул. Шумакова и Балтийская, после улицы Попова «Газель» не останавливается, так как переполнена. С автобусом 20 тоже самое. Как горожанам добираться на работу и учебу? – говорится в посте, опубликованном в сообществе barnaul_news в Instagram.

В комментариях пользователи согласились, что такая проблема действительно есть, но не только на указанных маршрутах. Также в час-пик сложно попасть в салон автобуса №60, так как сейчас его обслуживаю «Газели», в 10-ку, 19-й маршрут вообще сложно увидеть, 75-м тоже недовольны барнаульцы.