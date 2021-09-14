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Общество14 сентября 2021 12:39

Сотрудники УФСИН изъяли три сим-карты в передачке

По данному факту возбуждено административное дело
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Сим-карты спрятали в блокнот

Сим-карты спрятали в блокнот

Фото: Анна СЕМИНА

Сотрудники СИЗО-1 перехватили передачу трех сим-карт заключенной. Их нашли в посылке, сообщают в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

- Три сим-карты сотрудники отдела режима и надзора следственного изолятора обнаружили при досмотре посылки, поступившей на имя обвиняемой. Запрещенные предметы были спрятаны в блокноте, - рассказывают в ведомстве.

В отношении женщины, которая передала эту посылку, составлен протокол об административном правонарушении.

С начала года в Алтайском крае родственники и близкие пытались передать заключенным наркотики, мобильные телефоны и зарядки к ним, деньги, сим-карты. Все это запрещено к использованию в местах содержания и подлежит изъятию.

- В отношении 25 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, - добавляют в УФСИН России по региону.