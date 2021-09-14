В Барнауле внедорожник столкнулся с мотоциклом

ДТП в Барнауле с мотоциклистом (фото: скриншот страницы www.instagram.com/gibdd22)

Во вторник, 14 сентября, в Барнауле произошла авария с участием внедорожника и мотоцикла. Об этом сообщают в ГИБДД по городу.

- Сегодня в 12:10, на улице Партизанской, в районе дома номер 189, произошло ДТП - столкновение транспортных средств, - уточняют в ведомстве.

Согласно предварительной информации, за рулем Land Rover Discovery находилась 39-летняя женщина. Она допустила столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением 29-летнего мужчины.

- В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные травмы, в настоящий момент ему оказывается медицинская помощь в Горбольнице №1, - отмечают

По факту аварии проводится проверка.