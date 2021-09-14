Алтайский государственный технический университет приглашает на фестиваль науки

В фестивале буду задействованы все институты и факультеты вуза
Фото: из архива компании
18 сентября в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова пройдет традиционный фестиваль науки «Наследники Ползунова сегодня».
АлтГТУ представит на фестивале науки 44 площадки.
В университете уверены, каждый из пришедших гостей найдет занятие себе по интересам. В программе – выставки научно-инновационных разработок, творческих проектов по робототехнике, интерактивные лекционные занятия, мастер-классы с демонстрацией оборудования, презентации и деловые игры. Послушать мнение профессоров, задать им вопросы из разных областей смогут все желающие.
Автолюбителей заинтересует мастер-класс «Современные методы обучения вождению автомобилей», где будут представлены результаты разработок и модернизаций конструкций автомобильных тренажёров.
Гостям будет показана работа на современном тренажёре и проведены психофизиологические обследования всех желающих (определение времени реакции).
Также участники смогут изготовить детали для робота на мастер-классе «IT-технологии в машиностроении. Создание и изготовление 3D-моделей».
На интерактивных площадках можно будет стать банкиром и создать биржу, химиком и определить оригинальный ли это товар или подделка.
В фестивале буду задействованы все институты и факультеты Алтайского государственного технического университета.
Фестиваль пройдет в АлтГТУ (пр. Ленина, 46) 18 сентября с 10:00 до 15:00. Гостей будут встречать волонтеры, которые помогут сориентироваться в корпусах вуза. Вход свободный.