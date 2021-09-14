Алтайский государственный технический университет приглашает на фестиваль науки

В фестивале буду задействованы все институты и факультеты вуза Фото: из архива компании

18 сентября в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова пройдет традиционный фестиваль науки «Наследники Ползунова сегодня».

АлтГТУ представит на фестивале науки 44 площадки.

В университете уверены, каждый из пришедших гостей найдет занятие себе по интересам. В программе – выставки научно-инновационных разработок, творческих проектов по робототехнике, интерактивные лекционные занятия, мастер-классы с демонстрацией оборудования, презентации и деловые игры. Послушать мнение профессоров, задать им вопросы из разных областей смогут все желающие.

Автолюбителей заинтересует мастер-класс «Современные методы обучения вождению автомобилей», где будут представлены результаты разработок и модернизаций конструкций автомобильных тренажёров.

Гостям будет показана работа на современном тренажёре и проведены психофизиологические обследования всех желающих (определение времени реакции).

Также участники смогут изготовить детали для робота на мастер-классе «IT-технологии в машиностроении. Создание и изготовление 3D-моделей».

На интерактивных площадках можно будет стать банкиром и создать биржу, химиком и определить оригинальный ли это товар или подделка.

В фестивале буду задействованы все институты и факультеты Алтайского государственного технического университета.

Фестиваль пройдет в АлтГТУ (пр. Ленина, 46) 18 сентября с 10:00 до 15:00. Гостей будут встречать волонтеры, которые помогут сориентироваться в корпусах вуза. Вход свободный.

Программа фестиваля.