Недочеты выявили в реконструкции старого моста в Барнауле

Комиссия проверяет реконструкцию старого моста в Барнауле Фото: предоставлено пресс-службой

Комиссия ознакомилась с ходом реконструкции старого моста через реку Обь в Барнауле и выявила некоторые недочеты. Об этом сообщают в министерстве транспорта Алтайского края.

– Сегодня мы определяем, какие именно мероприятия предстоит выполнить подрядчику до ввода в эксплуатацию, – говорит первый заместитель начальника ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Гончар. – Работы идут по графику, готовность объекта превышает 95%, завершить их и устранить выявленные недочеты необходимо к 20 ноября – в соответствии с госконтрактом.

В эти дни на мосту проходит монтаж деформационных швов. Их обустройство с учетом современных технологий позволит повысить уровень поглощения ударов и вибраций. Для автомобилистов это будет означать более мягкий и комфортный проезд.

Также подходит к концу покраска перил, монтаж барьерного ограждения, далее начнется разметка дорожного полотна.