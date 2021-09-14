100 автобусов для школьников поступили в Алтайский край

В настоящее время на транспорт оформляют документы Фото: предоставлено пресс-службой

Школы Алтайского края с начала нового учебного года получат сто новых автобусов. Они будут доставлять детей на занятия, сообщают в пресс-службе министерства образования региона.

- На сегодняшний день за счет федерального бюджета по распоряжению Правительства Российской Федерации поступили на площадки Алтайского края 51 ПАЗ и 49 единиц Газель, которые будут осуществлять подвоз. Ежедневно порядка 13 тысяч детей подвозят до образовательных учреждений и увозят домой, - говорит начальник отдела материально-технического обеспечения и административной работы Министерства образования и науки Алтайского края Евгений Литвинов.

После оформления всех бумаг, транспорт отправят в районы. Больше всего автобусов достанется учебным заведениям Шипуновского, Бийского, Павловского районов, а также Барнаулу и Рубцовску.

Из общего числа 86 автобусов идут под замены старым, а 14 – для открытия новых маршрутов.