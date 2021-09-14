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Общество14 сентября 2021 8:36

На Алтае убрали с полей 157 тысяч тонн свеклы

В этом году ее выращивают в пяти районах
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Свекла

Свекла

Фото: Марина ПОЛЯКОВА

В Алтайском крае продолжается уборочная кампания, по данным на 13 сентября собрали уже 157 тысяч тонн свеклы, сообщают в пресс-службе минсельхоза региона.

- Свекловодческие хозяйства региона убрали культуру с 15% площадей. С более чем 3,5 тысячи гектаров они получили 157 тысяч тонн корнеплодов, - говорится в данных уборочной кампании.

При этом в текущем сезоне свеклу посеяли на площади в 23 тысячи гектаров. Выращиванием занимаются в пяти районах. В настоящее время культуру собирают на полях Павловского и Калманского районов. На очереди Ребрихинский, Топчихинский и Шелаболихинский.