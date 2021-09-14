Безработную бийчанку подозревают в краже из магазина электроники

Женщина украла наушники и портативную колонку Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске полицейские задержали 47-летнюю женщину, которую подозревают в краже из магазина цифровой и бытовой техники, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- О том, что с витрины торгового зала пропали портативная музыкальная колонка и наушники, в полицию Бийска сообщил сотрудник магазина цифровой и бытовой техники, - рассказывают в полиции.

Оперативная группа отсмотрела записи с камер видеонаблюдения и установила, что примерно в обед в магазин зашла женщина, которая прошла мимо стеллажей, взяла товар и покинула торговую точку, минуя кассу.

Личность злоумышленницы установили ей 47 лет, она не имеет работы и ранее уже была судима. Бийчанку задержали и своей вины она отрицать не стала.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.