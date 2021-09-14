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Спорт14 сентября 2021 7:39

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» назначил капитана на предстоящий сезон

Первые матчи команда проведет в Красноярске
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Капитан и его ассистенты

Капитан и его ассистенты

Фото: предоставлено пресс-службой

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» продолжает готовиться к новому сезону. На днях игроки и руководство определилось с кандидатурой капитана, сообщает пресс-служба команды.

- Представляем капитана и ассистентов «Динамо-Алтая» в сезоне 2021/2022. Капитан нашей команды – Владислав Кузьмичёв, - говорится в сообщении.

Ассистентами капитана будут нападающие Владислав Янцен и Александр Степаненко.

Отметим, свои первые матчи нового сезона команда Владислава Хромых проведет в Красноярске: 17, 18, 20 и 21 сентября барнаульцы сыграют против «Красноярских Рысей».