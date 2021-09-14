Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае

Ограничения будут действовать 14 и 15 сентября Фото: Анна СЕМИНА

14 и 15 сентября военные планируют ограничить движение гражданского транспорта на некоторых автомобильных дорогах Алтайского края. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.

- В связи с плановым движением военных колонн 14.09.2021 и 15.09.2021 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта, - подчеркивают в ведомстве.

Так сегодня, 14 сентября, с 17.00 до 17.40 будет закрыт проезд по дороге «с. Лосиха – н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – подъезд к с. Жилино – н.п. Жилино».

Кроме того, также с 5 часов вечера до 18.45 ограничат движение на дороге «Фирсово – Бобровка – Рассказиха – аэродром «Лесной».

Завтра, 15 сентября, с 20.50 ограничения будут действовать на дороге «н.п. Бобровка – а/д «Фирсово» – Бобровка – Рассказиха» – н.п. Лесной», а с 21.00 до 21.40 на автодороге «н.п. Жилино – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи – с. Лосиха».