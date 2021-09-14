Радио ENERGY начало вещание в Заринске на частоте 100,4FM

Основные слушатели радиостанции — активные люди в возрасте от 12 до 36 лет Фото: из архива компании

Радио ENERGY (NRJ) начало вещание в городе Заринске на частоте 100,4 FM. Это уже четвертый город на Алтае, в котором можно принимать эту популярную радиостанцию, сообщает ИА "Мой Алтай".

Радио ENERGY входит в состав NRJ GROUP — одного из самых авторитетных брендов мировой радио индустрии. Станция ежегодно занимает лидирующие позиции на радиорынке, как по объему аудитории, так и по доле рекламного рынка.

Основные слушатели радиостанции — активные люди в возрасте от 12 до 36 лет. Эфир радио NRJ состоит из современного модного музыкального контента и программ развлекательного характера. В нем звучат хиты мировых чартов, релизы от ведущих лейблов и миксы лучших музыкантов и ди-джеев планеты. В эфире периодически проводятся специальные проекты, которые пользуются большим успехом у аудитории.

В Алтайском крае Радио ENERGY появилось в конце 2015 года – в Белокурихе радиостанция вещает на частоте 104,4 FM, в Барнауле и Новоалтайске станция работает с 2017 года на частоте 87,5 FM. После запуска вещания в Заринске потенциальная аудитория Радио ENERGY увеличилась примерно на 50 тысяч человек.