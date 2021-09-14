В Барнауле пройдут осенние продуктовые ярмарки

Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ближайшую субботу, 18 сентября, в Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки для населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Продовольственные товары на ярмарках предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края, - рассказывают в профильном комитете.
Жители краевой столицы смогут купить мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, рыбные деликатесы, масло кондитерские изделия и выпечку и, конечно же, сезонные овощи и фрукты.
Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов. Их организуют во всех районах:
Железнодорожный район
проспект Ленина, 71;
Индустриальный район
Улица 50 лет СССР, 51а;
Ленинский район
Площадь Народная;
Октябрьский район
проспект Ленина, 152;
Центральный район
Проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.
Добавим, на ярмарках покупатели должны соблюдать масочный режим.