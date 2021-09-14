В Барнауле пройдут осенние продуктовые ярмарки

Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшую субботу, 18 сентября, в Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки для населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Продовольственные товары на ярмарках предложат предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности города, а также производители из других муниципальных образований Алтайского края, - рассказывают в профильном комитете.

Жители краевой столицы смогут купить мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, рыбные деликатесы, масло кондитерские изделия и выпечку и, конечно же, сезонные овощи и фрукты.

Торговые площадки будут работать с 10 до 14 часов. Их организуют во всех районах:

Железнодорожный район

проспект Ленина, 71;

Индустриальный район

Улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район

Площадь Народная;

Октябрьский район

проспект Ленина, 152;

Центральный район

Проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

Добавим, на ярмарках покупатели должны соблюдать масочный режим.