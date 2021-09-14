На улице 80-й Гвардейской Дивизии устанавливают пандус

Благоустройство общественных территорий в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается благоустройство территорий, в том числе подрядчики подготавливают общественные места для пользования маломобильными категориями населения. Подробности сообщают в пресс-службе администрации города.

- 13 сентября начали обустройство пешеходного участка дороги в районе домов №12, 14, 14а по ул.80-й Гвардейской Дивизии. Рабочие приступили к монтажу 11-метрового пандуса на тротуаре в месте подъема, - сообщают в мэрии.

Кроме того, для удобства и безопасности пешеходов здесь усилят перила, уложат свежий асфальт и сменят покрытие ступеней. Обновление ждет и тротуар в сторону улицы Северо-Западной.