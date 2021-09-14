Два брата на Алтае насмерть забили мужчину

Одному брату дали 9 лет 5 месяцев, второму 9 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае состоялся суд над двумя братьями из Целинного района – их признали виновными в гибели мужчины, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия и суда, ночью в конце октября 2020 года осужденные в компании знакомых распивали спиртные напитки в доме в одном из сел Целинного района, - рассказывают в ведомстве.

Как это часто бывает, во время застолья произошел конфликт. Братья начали избивать, в том числе лопатой и черенком, одного из гостей праздника. В результате 61-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Помимо этого, как оказалось, 23-летний осужденный также лопатой избил 56-летнего местного жителя. В его случае вред здоровью был легкой степени тяжести.

В итоге суд признал виновными обоих братьев. Старшему, 23-летнему дали 9 лет 5 месяцев, а младшему 19-летнему девять лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.