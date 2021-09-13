Шофер автобуса Новосибирск-Барнаул и оставил пассажиров на дороге вместе с автобусом

В транспортной компании подтвердили, что инцидент действительно был Фото: Олег УКЛАДОВ

10 сентября автобус Новосибирск-Барнаул отправился в 18:15 от Речного вокзала Новосибирска и остановился на обочине Бердского шоссе, пишет издание «Вести Новосибирск». Водитель взял сумку и пошел вдоль дороги.

- В результате произошедшего пассажирам пришлось голосовать на дороге и, благодаря пятничной пробке, им удалось остановить попутный автобус, следовавший до Усть-Каменогорска, - сказано в материале.

Как рассказали очевидцы, конфликт начался из-за того, что пассажир, который сидел на первом ряду, разговаривал по телефону. Водитель сделал ему замечание и предложил пересесть в конец автобуса. Мужчина отказался, объяснив это тем, что у него куплен билет на соответствующее место и предложил водителю самому выйти.

Шофер так и сделал. Оставленные в пустом автобусе пассажиры были расстроены из-за ситуации. В транспортной компании подтвердили, что инцидент действительно был. Также стало известно, что 13 сентября водитель уволился.